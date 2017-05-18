Юлия Матвиенко, Олеся Судзиловская и Милана Кержакова на показе Marc Cain

Свою коллекцию, вдохновленную искусством балета, креативный директор марки Marc Cain Карин Файт решила показать именно в Петербурге. Для этого она лично приехала в город в сопровождении управляющего бренда Ноберта Лока. Специальными гостями на показе в Этнографическом музее стали актриса Олеся Судзиловская, певица Шура Кузнецова, глава благотворительного фонда «Звезды детям» Милана Кержакова, номинированная на нашу премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» вместе со своим супругом Александром Кержаковым и другие. Само же шоу, получившее название Ballet magnifique, открыли модели в образах балерин, исполнившие несколько изящных па в Мраморном зале дворца. После них на подиум вышли манекенщицы в одежде из осенне-зимней коллекции марки, в числе которых были замечены Ника Коул, Катя Быбина и Полина Ломжева.

Фото: архивы пресс-служб