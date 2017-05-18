В преддверии премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» мы решили собрать лучшие архивные фотографии номинантов последних лет в одной выставке - «Люди, изменившие Петербург». На ее открытии в ТРЦ "Галерея" главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская принимала звездных гостей, среди которых дизайнер Татьяна Котегова, певица Женя Любич, художник Юлдус Бахтиозина и многие другие. Это был редкий вечер, когда победители и номинанты разных лет могли встретиться вместе, и они не упустили эту возможность! А мы не упустили возможность организовать автограф-сессию с главными ньюсмейкерами города. Хореограф и артист Мариинского театра Юрий Смекалов, дизайнер Сергей Бондарев, историк моды Мэган Виртанен и другие собравшиеся номинанты прошлых лет оставили свои пожелания и даже признания в любви на фотографиях, вошедших в экспозицию.

Напомним, на сайте top50.sobaka.ru полным ходом идет голосование за номинантов этого года — поддержите тех, кто совершил прорыв в жизни Петербурга, сделав город лучше.

Фото: Илья Плюснин