Мечты сбываются, если их загадать в Петербурге! Не успел знаменитый артист балета и герой обложки нашего майского номера Сергей Полунин пожелать продолжения работы в кино на премьере фильма «Танцовщик» в «ЛенДоке», как его тут же пригласил на съемки в своем байопике о Рудольфе Нуриеве оскароносный Райф Файнс. Дело было на коктейле по поводу премьеры фильма в Чайной комнате отеля Kempinski — гости пришли после public talk с Сергеем в ДЛТ, который провела наш директор моды Ксения Гощицкая.

Пока артисты балета, братья Джуллиан и Николас Маккей, примеряли позы балетных принцев, женская половина гостей, вооружившись томиком романа «Евгений Онгеин» (которого Райф Файнс играл в одноименном фильме), выстроилась в очередь за автографами. Дилемма вечера — чей автограф взять — решилась сама собой, когда Райф приобнял Сергея, и они весело позировали всеми желающими.

В разгар вечера собравшиеся, среди которых оказались премьер балета Михайловского театра Марат Шемиунов, дизайнер и номинант премии "ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга" Анастасия Докучаева, директор государственного музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица выяснили, что Райф Файнс прекрасно владеет русским. По крайней мере в оживленной беседе с Сергеем Полуниным артисты изъяснялись вовсе не на английском — мы тому свидетели.

Фото: Михаил Вильчук