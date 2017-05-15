Гости, приехавшие на открытие нового сезона Музея стрит-арта «Праздник к вам приходит», оказались обескуражены появлением на шоссе Революции второго Эрмитажа. Правда, перед ним, вместо Александровской колонны, возвышался памятник Владимиру Ильичу Ленину, благодаря чему легко считывался про-октябрьский настрой выставки, задуманный кураторами Андреем Зайцевым и Яшей Янг. Оценить масштаб революционности стрит-арта в этот день собрались многие, в том числе участница группы AES+F Татьяна Арзамасова, художник Сергей Пахомов, философ Александр Секацкий и поэтесса Наташа Романова.