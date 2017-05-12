Налюбовавшись раритетными парами обуви на выставке Маноло Бланика в Главном Штабе, светские леди отправились на коктейль с дизайнером в ДЛТ, где можно было примерить модели из его актуальной коллекций. Испанец с удовольствием фотографировался с поклонницами, раздавал автографы и советы в области стиля. В качестве одного из таких, он рекомендовал обзавестись красивой парой туфель вместо любовного амулета. Не знаем, воспользовались ли его советом гостьи, среди которых были балерина Диана Вишнева, актриса Карина Разумовская, певица Татьяна Буланова и многие другие, но мечтательные взгляды, устремленные на лодочки, мы заметили.

Фото: пресс-служба ДЛТ