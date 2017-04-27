Финальный вечер фестиваля Dance Open - это своего рода балетный саммит, на котором собираются артисты лучших балетных труп. Никто из хореографов и танцоров обычно не упускает шанс встретиться с коллегами, тем более что такая возможность выдается очень редко. И в этот раз было именно так! Все звезды фестиваля собрались в Александринском театре на Гала представлении, после которого отправились на прием в ресторан "Метрополь". Кажется, там были все, в том числе хореограф Пол Лайтфут, танцовщик Себастьян Клоборг, легенда нидерландского балета Ханс ван Манен. Провести вечер вместе со знаменитыми танцорами пришли вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, телеведущий Александр Малич, фотограф Валерий Кацуба и многие другие.

Фото: Виталий Коликов