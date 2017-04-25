В ресторане «Мансарда» с гастрольным ужином приехал лондонский шеф Тьерри Лаборде, приложивший руку к всемирно знаменитому La Petite Maison, ученик нескольких мишленовских ресторанов, впоследствии заработавший собственную звезду Мишлен в L’Oranger. Сэра Лаброде с присущим русской душе гостеприимством на своей кухне встретил шеф Дмитрий Богачев, по-товарищески помогая в творческом кулинарном процессе. Несмотря на то, что Тьерри сегодня развивает направление бистрономии в Великобритании, фуди Петербурга он кормил авторскими французскими блюдами, которые помогли ему некогда заполучить заветную звезду Мишлен.

Фото: Ангелина Васильева