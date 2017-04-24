Милана и Александр Кержаковы устроили благотворительный прием «Сказка о созвездиях»

Не успела Милана Кержакова выписаться из роддома после рождения первенца, как принялась за работу своего благотворительного фонда «Звезды детям». В воскресенье она провела детский праздник «Сказка о созвездиях» в Grand Hotel Europe. Маленькие гости участвовали в мастер-классах по созданию калейдоскопа, учились делать грим и сахарную вату, пока взрослые, среди которых дизайнер Янис Чамалиди, телеведущая Юлия Барановская и многие другие, наслаждались коктейлем в ожидании показа одежды сети магазинов «Кенгуру». На подиум, кроме профессиональны моделей, вышли певица Татьяна Буланова с сыном, а также Милана и Александр Кержаковы в сопровождении своих детей. Все вырученные средства от продажи билетов на праздник были направлены в благотворительный фонд «Звёзды детям».

Фото: Илья Плюснин