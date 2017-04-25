Открыв уикенд показом дизайнера Александра Терехова, #питерскиеаферистки во главе с телеведущей Ксенией Собчак, основателем «Собака.ru» Никой Белоцерковской и владелицей ресторана «КоКоКо» Матильдой Шнуровой, продолжили его на воскресном бранче L'Officiel и IQOS* в доме у Марины Гисич. IQOS меняет все, вместе с ним меняетесь вы и ваш город. Поэтому главной темой бранча стали изменения, которые происходят вокруг.

За кухню в этот день отвечал совладелец Duo и «Тартар бара», двухкратный победитель нашей премии «Что где есть в Петербурге?» Дмитрий Блинов. Попробовать сливочный биск из краба с чили и телячьи щечки с сабайоном из пармезана приехали также владелица империи Babochka Хатуля Авсаджанашвили, актер Максим Виторган, владелец агентства Jet Set Holding Денис Попов, дизайнер Янис Чамалиди и многие другие.

После бранча Марина Гисич показывала гостям свою частную коллекцию современного искусства и новые работы Виталия Пушницкого, которые скоро отправятся на Венецианскую биеннале, а представители бренд-команды IQOS познакомили гостей с инновационной системой нагревания табака, разработанной в Швейцарии.

Фото: Михаил Вильчук

* Альтернатива для совершеннолетних курильщиков