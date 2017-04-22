Весна — время, когда, наконец, хочется снять с себя набившие оскомину ботфорты и засиять в красивых лодочках на каблуке, например, в таких как Jimmy Choo. Потому темой вечера стали блестки, каблуки и сияние, чего придерживались если не все, то почти все гости вечера. Старт выходным вечером в пятницу в главном универмаге города дали звезда сериала «Мажор» и актриса Большого драматического театра Карина Разумовская, дочь известного футболиста и главного тренера ФК «Уфа» Майя Семак, топ-визажист Оля Петрова, дизайнер So Number One Александра Бурд и многие другие.

Фото: пресс-служба ДЛТ