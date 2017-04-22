Salvatore Ferragamo показали новую коллекцию в Петербурге

На коктейле Salvatore Ferragamo в этот вечер можно было не только присмотреться к вещам из весенне-летней коллекции, но и оценить привезенные из флорентийского музея марки экспонаты. Реплики исторических моделей обуви из коллекции Creations вызвали особый восторг у гостей, среди которых были премьер балета Михайловского театра Марат Шемиунов с семьей, дизайнер Лиза Одиноких, супруга актера Андрея Урганта Елена Романова и многие другие. 

Фото: Илья Плюснин

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  • Автор: andrey
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