На коктейле Salvatore Ferragamo в этот вечер можно было не только присмотреться к вещам из весенне-летней коллекции, но и оценить привезенные из флорентийского музея марки экспонаты. Реплики исторических моделей обуви из коллекции Creations вызвали особый восторг у гостей, среди которых были премьер балета Михайловского театра Марат Шемиунов с семьей, дизайнер Лиза Одиноких, супруга актера Андрея Урганта Елена Романова и многие другие.

Фото: Илья Плюснин