DA BASS 21 в клубе "Гештальт"

Отметить День рождение легендарной вечеринки DA BASS вместе с ее идеологом DJ Boomer (более известным как Федор Kto Dj) пришли все поклонники drum'n'bass. Возрождать легендарную атмосферу девяностых за вертушками Федору помогали Dj Took, Nastya, Poison и другие родоначальники jungle культуры. Судя по тому, что соцсети полны фотографиями стертых сникеров, вечеринка прокачала не только новоиспеченных party animals, но и бывалых тусовщиков.

Фото: Ангелина Васильева