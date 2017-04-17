Бизнес-завтрак журнала "Собака.ru"

В Гранд Отеле Европа в формате бизнес-завтрака прошла встреча с деловыми партнерами издательского дома «Собака.ru». Генеральный директор Наталья Скатова выступила с приветственным словом, после которого  главный редактор Яна Милорадовская рассказала собравшимся про идеологию бренда, аудиторию журнала и социальную составляющую ежегодной премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Затем слово взял главный редактор сайта Михаил Стацюк, который обратил внимание на растущий интерес читателей к диджитал-сфере и описал возможности сайта. В завершении встречи  коммерческий директор Анастасия Контарович напомнила про специфику работы с клиентами и перечислила возможные форматы освещения их новостей на страницах издания.

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  • Автор: andrey
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