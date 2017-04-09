Открытие выставки «Структуры» в Мраморном дворце

Подискутировать о формализме и чистой форме на открытии выставки «Структуры» в Мраморном дворце собралась вся художественная богема города, включая художников Сергея Бугаева-Африку, Александра Дашевского и Виталия Пушницкого. К дискуссии подключились их московские коллеги по кисти Ольга и Олег Татаринцевы, Сергей Катран и галерист Сергей Попов. После прогулки по выставке гости собрались в Отделе новейших течений по приглашению его заведующего Александра Боровского, где продолжили рассуждать о структуре как качестве формы и обмениваться впечатлениями.

Фото: Дмитрий Колесов