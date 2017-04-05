Afterparty показа "Собака.ru" "Новые имена в дизайне" на Mercedes Benz Fashion Day

На afterparty показа "Собака.ru" "Новые имена в дизайне", который проходил при поддержке инновационного бренда IQOS, собрались финалисты конкурса, среди которых были дизайнеры Алиса Гагарина, Илья Бостон, Александра Степанова, Анна Полякова и другие. Вместе с остальными гостями они веселились под задорный сет DJ Косинуса. Поздравить победителей конкурса пришли главный редактор Яна Милорадовская, дизайнер Анастасия Докучаева и фотограф Анатолий Бисинбаев.

Фото: Дмитрий Колесов

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  • Автор: andrey
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  • Места: Wcorner

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