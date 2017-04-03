В ожидании показа финалистов конкурса «Новые имена в дизайне», который проходил при поддержке инновационного бренда IQOS, гости бурно веселились в центральном холле ЦВЗ «Манеж». На увлекательное шоу, в котором приняли участие кавер-герл апрельского номера Юлдус Бахтиозина, актриса Полина Толстун, дизайнер Юра Питенин, блогер Таша Алакоз, модель Анастасия Шанцева, фэшн-продюсер Галина Голованова, художники Виктор Кудряшов и Ирина Дрозд, архитектор Евгения Годунова и модель плюс-сайз Юлия Лаврова. Целиком посмотреть показ наших финалистов можно тут.

Собравшихся посмотреть на начинающих дизайнеров — то есть на тех, кто уже завтра будет представлять российскую моду на международной сцене, — собралось более семисот человек. После показа дизайнеры вышли в зал и гости еще долго не расходились. Кто-то обменивался впечатлениями друг с другом, другие спешили делать заказы на вещи, увиденные на подиуме. Среди гостей были замечены президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, актриса Полина Сидихина, совладелец холдинга «Адамант» Михаил Баженов, дизайнеры Татьяна Котегова и Анатолий Бисинбаев.

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук, Илья Плюснин