В рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге при поддержке инновационного бренда IQOS прошел показ финалистов нашего проекта «Новые имена в дизайне 2017». Перед шоу гости встретились на коктейле в центральном холле ЦВЗ «Манеж». Площадку то и дело озаряли яркие вспышки светских фотографов, спешивших запечатлеть сногсшибательные наряды гостей. Среди медийных персон которых были замечены аксакал светских хроник Юрий Дормидошин, дизайнер Татьяна Котегова и Лариса Погорецкая, издатель Борис Пиотровский, каллиграф Покрас Лампас, фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец и многие другие.

Фото: Виталий Коликов, Михаил Вильчук, Илья Плюснин, Дмитрий Колесов