Презентация новой коллекции бренда Юлии Матвиенко и Валентины Крупник JM Studio, победителей нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в отеле Ritz Carlton Moscow и собрала всю светскую Москву — от певицы Ольги Орловой до примы Большого театра Анастасии Винокур — и гостей из Петербурга, среди которых были глава благотворительного фонда «Звезды детям» Милана Кержакова, супруга губернатора Псковской области Кира Турчак, бизнесвуман Елена Марьяш и другие.

Также поддержать и поздравить с выпуском новой коллекции свою невестку Юлию прибыла Валентина Ивановна Матвиенко, экс-губернатор Петербурга, а ныне спикер Совета Федерации.

Отметим, новая коллекция JM Studio вдохновлена работами французского художника Жана Люрса. Для его работ свойственен уход от натуральных форм через использование ломанных линий и примитивных орнаментов. Как признались Юлия Матвиенко и Валентина Крупник, они постарались использовать этот мотив, введя в коллекцию помимо принтов Люрса различные сочетания полос, украсив платья орнаментами и узорами, а пальто и плащи — принтами.

Фото: Абдула Артуев