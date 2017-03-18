Коктейль в честь презентации книги «Макияж» Елены Крыгиной в ДЛТ

Презентации первой книги Елены Крыгиной в ДЛТ и вечеринка по этому случаю в ресторане UNA стали одновременно и автограф-сессией, и селфи-пати. Гости главного бьюти-блогера страны – от актрис Полины Сидихиной и Полины Толстун до блогеров Таши Алакоз и Насти Нестеренко ─ выполняли непременные ритуалы коктейля: подписывали томик «Макияжа» и фотографировались с главной героиней. Зажигательный вечер в стиле total red продолжился несколькими десятками тостов «за красоту», и, как сказала сама Крыгина, в Петербурге она может быть разной: «яркой или кричащей, но всегда изящной».

Фото: Абдула Артуев