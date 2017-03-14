Вручение премии «Прорыв» на новой сцене Александринского театра

На новой сцене Александринского театра состоялось восьмое награждение лауреатов премии «Прорыв»: режиссером торжественной церемонии выступил «Лучший молодой режиссер-2014» Денис Хуснияров. Жюри во главе с председателем и театральным режиссером Адольфом Шапиро, учредителем «Прорыва» и критиком Жанной Зарецкой, директором Российского Академического молодежного театра Софьей Апфельбаум, актером Театра на Васильевском Артемом Цыпиным и другими выбрало победителей из 18 претендентов в пяти номинациях: традиционную награду «Лучший исполнитель роли второго плана» в этом году решили не вручать. Также были присуждены и специальные призы — «За уникальные художественные достижения» и «За актерский ансамбль».

«Лучший режиссер» Семен Александровский (спектакль «Топливо», «Pop up театр»), Дмитрий Егоров (часть спектакля «Молодая гвардия», театр «Мастерская»);

(спектакль «Топливо», «Pop up театр»), (часть спектакля «Молодая гвардия», театр «Мастерская»); «Лучший актер» Максим Блинов (спектакль «Записки юного врача», театр «Мастерская»);

(спектакль «Записки юного врача», театр «Мастерская»); «Лучшая актриса» Елена Вожакина (спектакль «По ту сторону занавеса», Александринский театр);

(спектакль «По ту сторону занавеса», Александринский театр); «Лучший художник» Светлана Грибанова (спектакль «Гроза», БДТ им. Г.А. Товстоногова);

(спектакль «Гроза», БДТ им. Г.А. Товстоногова); «Лучший менеджер» Филипп Вулах (Летний фестиваль искусств «Точка доступа»).

Специальные награды жюри:

«За актерский ансамбль: Виктор Княжев, Алена Кучкова, Рустам Насыров, Карина Разумовская» (спектакль «Крещенные крестами», БДТ им. Г.А. Товстоногова);

«За уникальные художественные достижения в пространстве социального театра» Борис Павлович (спектакль «Язык птиц» БДТ им. Г.А. Товстоногова и фонд «Антон тут рядом».

Фото: Михаил Вильчук