Вечеринка Nathan Gregory Wilkins в Kuznya

В первую субботу марта танцпол в Kuznya разогревал один из самых маститых диджеев английской сцены, владелец лейбла History Clock, участник коллектива Cowboy Rhhytmbox и голос показов Roberto Cavalli и Botega Veneta – Nathan Gregory Wilkins. Известный любовью к забытым хитам и поиску нестандартной музыки, Nathan озвучивал модные дискотеки Versace и Сalvin Klein, а в ночь на воскресенье сменил за вертушкой своего предшественника — Kito Jempere. И вслед за устроившим плясовой перформанс Кириллом Шаповаловым танцевать пустились даже самые застенчивые завсегдатаи барной стойки.

Фото: Михаил Вильчук

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  • Автор: andrey
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  • Места: Kuznya House

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