«День весны» в центре косметологии Gen87

В первый день марта клиника косметологии Gen87 традиционно отметила не только наступление календарной весны, но и свой день рождения. Хозяйка центра Мария Голубева встречала гостей, благоухая ароматом с кокетливым названием «Проведи ночь со мной» от бутика нишевой парфюмерии Rivoli Perfumery, а самые прозорливые приглашенные пришли на праздник no make и стремительно заняли место в кресле визажиста Сергея Сайтгалина, который устроил мастер-класс по макияжу. Решив, что дарить подарки приятнее, чем получать, именинник предложил каждой гостье послушать авторскую коллекцию  Rivoli Perfumery — полюбившийся запах тут же презентовали в золотистых мини-флакончиках.

Фото: Дмитрий Колесов

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