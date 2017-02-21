Юбилейный вечер театра «Приют комедианта» ─ «30 лет с любовью»

Свой 30-й день рождения театр «Приют комедианта» отметил с размахом и собрал на одной сцене звезд мирового балета и артистов театра и кино: от хореографа Юрия Смекалова и неотличимой от Нефертити Элизы Кабрера до легендарных Светланы Крючковой и Валентины Талызиной. После концертной программы в стенах гостеприимного БДТ гости во главе с художественным руководителем «ПК» Виктором Минковым подняли бокалы за юбиляра и пожелали имениннику самых ярких постановок.

Фото: Анна Феоктистова

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  • Автор: Kamilla_Dja
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