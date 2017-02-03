Пожалуй, 2016-ый можно объявить годом гипертревожности в России — во многом благодаря бельгийскому художнику Яну Фабру. Он и не думал, какой раскол посеет в обществе его выставка «Рыцарь отчаянья - воин красоты» в Эрмитаже. После открытия в конце октября прошлого года Ян провел лекцию в атриуме Генштаба для всех желающих и уехал на родину, в Антверпен.
Народная волна разогналась чуть позже — после репортажа на одном из общественных телеканалов о том, что в Эрмитаже, мол, звери не могут упокоить свою душу. Не понимая комичности своего положения — через месяц после открытия — пользователи "Инстаграма", не переступая порог музея, стали требовать его закрытия. Срочно. Ну или закрытия выставки хотя бы. Тоже срочно. Под хэштег-знаменем #позорэрмитажу возмущенная общественность бравурно пошла на Зимний: шагала мимо Зоологического музея с трупами мамонтов, мимо Кунсткамеры. Но директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и начальник отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков и день простояли, и ночь продержались.
И вот Ян Фабр снова приехал в Петербург, чтобы лично рассказать, что ни одно животное во имя выставки "Рыцарь отчаянья - воин красоты" не пострадало. Но доказывать это на автограф-сессии, организованной Эрмитажем совместно с журналом "Собака.ru" не пришлось: все гости, от художников Юлдус Бахтиозиной, Ивана Плюща и Сергея Бондарева, галеристов Анны Новы, Кристины Березовской и Лизы Савиной до директора ЦВЗ "Манеж" и директора БДТ Татьяны Архиповой, каллиграфа Покраса Лампаса и режиссера Семена Александровского хотели получить автограф самого Фабра на первой странице свежеотпечатанного каталога.
Художник во время пресс-конференции выказал удивление по поводу резонанса, который произвел, и еще раз напомнил, что видит красоту во всем сущем. А некрасивое для него: ложь, злость, жестокость, зависть, жадность, ханжество. Ханжество, друзья!
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Михаил Вильчук
Народная волна разогналась чуть позже — после репортажа на одном из общественных телеканалов о том, что в Эрмитаже, мол, звери не могут упокоить свою душу. Не понимая комичности своего положения — через месяц после открытия — пользователи "Инстаграма", не переступая порог музея, стали требовать его закрытия. Срочно. Ну или закрытия выставки хотя бы. Тоже срочно. Под хэштег-знаменем #позорэрмитажу возмущенная общественность бравурно пошла на Зимний: шагала мимо Зоологического музея с трупами мамонтов, мимо Кунсткамеры. Но директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и начальник отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков и день простояли, и ночь продержались.
И вот Ян Фабр снова приехал в Петербург, чтобы лично рассказать, что ни одно животное во имя выставки "Рыцарь отчаянья - воин красоты" не пострадало. Но доказывать это на автограф-сессии, организованной Эрмитажем совместно с журналом "Собака.ru" не пришлось: все гости, от художников Юлдус Бахтиозиной, Ивана Плюща и Сергея Бондарева, галеристов Анны Новы, Кристины Березовской и Лизы Савиной до директора ЦВЗ "Манеж" и директора БДТ Татьяны Архиповой, каллиграфа Покраса Лампаса и режиссера Семена Александровского хотели получить автограф самого Фабра на первой странице свежеотпечатанного каталога.
Художник во время пресс-конференции выказал удивление по поводу резонанса, который произвел, и еще раз напомнил, что видит красоту во всем сущем. А некрасивое для него: ложь, злость, жестокость, зависть, жадность, ханжество. Ханжество, друзья!
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Михаил Вильчук
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