«Китайская армия» расквартировалась в «Манеже»

Центральный выставочный зал, похоже, замыслил кругосветку: едва проводив греческое искусство, тут же принял экспозицию современных военных китайских художников, увлеченных традиционным искусством гохуа, поп-артом, соцреализмом и неопримитивизмом. С другой стороны, они не могут не реагировать на меняющееся искусство и стремятся выразить свою творческую индивидуальность, отвечая вызовам времени. В этом соединении факторов заключен особый драматизм и динамика, объединяющая западные и восточные художественные традиции.

Фото: Михаил Вильчук

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