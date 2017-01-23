Центральный выставочный зал, похоже, замыслил кругосветку: едва проводив греческое искусство, тут же принял экспозицию современных военных китайских художников, увлеченных традиционным искусством гохуа, поп-артом, соцреализмом и неопримитивизмом. С другой стороны, они не могут не реагировать на меняющееся искусство и стремятся выразить свою творческую индивидуальность, отвечая вызовам времени. В этом соединении факторов заключен особый драматизм и динамика, объединяющая западные и восточные художественные традиции.

Фото: Михаил Вильчук