Самая разнузданная вечеринка года – Loshadka Prty

Казалось бы, вакханалией на танцполе всех, знающих о существовании Loshadka Prty, давно не удивишь, но в этот раз предновогодняя тусовка, волей случая выпавшая на католическое Рождество, прошла так, что сам Новый Год после таких исполнений можно провести и на диване в пледе перед телевизором. Запредельно жарким парад любви сделали шоу миниатюрной вокалистки группы LITTLE BIG Олимпии, выступление Федора Kto Dj? и знакомых по его проекту VIVA Nights артистов DJ FINN и E-ZOOM, а также шоу Mademoiselle Pour Vivre, пульсстрим от Loshadka Prty.

Фото: Михаил Вильчук

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