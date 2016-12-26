Самая разнузданная вечеринка года – Loshadka Prty

Казалось бы, вакханалией на танцполе всех, знающих о существовании Loshadka Prty, давно не удивишь, но в этот раз предновогодняя тусовка, волей случая выпавшая на католическое Рождество, прошла так, что сам Новый Год после таких исполнений можно провести и на диване в пледе перед телевизором. Запредельно жарким парад любви сделали шоу миниатюрной вокалистки группы LITTLE BIG Олимпии, выступление Федора Kto Dj? и знакомых по его проекту VIVA Nights артистов DJ FINN и E-ZOOM, а также шоу Mademoiselle Pour Vivre, пульсстрим от Loshadka Prty.

Фото: Михаил Вильчук