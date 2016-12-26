День рождения Галереи дизайна/ Bulthaup

Одна из первых галерей дизайна в городе появилась, когда спрос на альянс "интерьер + искусство" только начал формироваться, а клиенты, способные ужиться с совриском в собственном доме вместо того, чтобы навещать его в музее, были большой редкостью. Bulthaup взял на себя просветительскую миссию и познакомил город с Гаэтано Пеше, Инго Маурера и Франко Альбини.

На днях галерея отметила 21 год, по доброй традиции, в стенах "многокомнатного" пространства на Большой Конюшенной. Друзья и поклонники галереи (многие из которых уже считают Bulthaup частью семьи) пришли поздравить хозяйку Лину Ефимовну Перлову, как всегда тепло принимавшую гостей в своем уютном втором доме.