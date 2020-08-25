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Благотворительный Яблочный спас от Play and Help на даче Ирины Огановой

О гостеприимности загородного дома Ирины Огановы легенды ходят далеко за пределами Комарово! На днях писатель и искусствовед принимала делегацию из «Клуба 418», а в этот раз любезно предоставила пару гектаров своего участка для праздника урожая от Play and Help. Темой встречи Катя Смольникова и Вика Шатова, основавшие благотворительную инициативу, сделали Яблочный спас.

Сабраж ознаменовал старт поэтических чтений под сводами сосен. В саду легендарной дачи 1906 года актер Андрей Ургант, дизайнер Юлия Матвиенко, бизнесмен Евгений Гуревич и другие гости, одетые в стиле «славянский шик», выступили со своими стихами-буриме. Талант чтецов оценили по достоинству, о чем говорит сумма собранных пожертвований в поддержку детского реабилитационного центра Play and Help. А когда в широте русской души уже не осталось сомнений, благотворители отправились на чаепитие с пирогами и яблочным вареньем под романсы от оркестра «Ленинградский Патефон».

Фото: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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