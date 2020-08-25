О гостеприимности загородного дома Ирины Огановы легенды ходят далеко за пределами Комарово! На днях писатель и искусствовед принимала делегацию из «Клуба 418», а в этот раз любезно предоставила пару гектаров своего участка для праздника урожая от Play and Help. Темой встречи Катя Смольникова и Вика Шатова, основавшие благотворительную инициативу, сделали Яблочный спас.
Благотворительный Яблочный спас от Play and Help на даче Ирины Огановой
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Виктория Шатова
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Наталья Цыпленко
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Екатерина Иванова
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Ольга Суркова
Сабраж ознаменовал старт поэтических чтений под сводами сосен. В саду легендарной дачи 1906 года актер Андрей Ургант, дизайнер Юлия Матвиенко, бизнесмен Евгений Гуревич и другие гости, одетые в стиле «славянский шик», выступили со своими стихами-буриме. Талант чтецов оценили по достоинству, о чем говорит сумма собранных пожертвований в поддержку детского реабилитационного центра Play and Help. А когда в широте русской души уже не осталось сомнений, благотворители отправились на чаепитие с пирогами и яблочным вареньем под романсы от оркестра «Ленинградский Патефон».
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Денис Агапов, Екатерина Агапова
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Лариса Орлова
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Мария Гузь
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Галина Штейнер, Николай Штейнер
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Лейсан Красненкова
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Ирина Складнова
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Екатерина Смольникова, Ирина Оганова, Виктория Шатова
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Татьяна Тэн
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Оркестр «Ленинградский Патефон»
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Жанна Герцовская, Алиса Герцовская
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Анна Селиверстова
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Алена Антончик, Елена Романова
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Мария Швецова
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Фото: Михаил Вильчук
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