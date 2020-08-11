Гости вечеринки проекта Play&Help в «Севкабель Порту»

Поддержали проект модный бренд Saint Tokyo и бар Inwinity: деньги от продажи футболок от дизайнера Юры Питенина и коктейлей авторства ресторатора Павла Романова направят в помощь подопечным Play and Help. А генеральным спонсором веселья и страстной хореографии стала Ксения Гощицкая. Директор отдела моды «Собака.ru» и диджей после заката не оставила коллегам по пульту шансов — после виртуозного чередования Уитни Хьюстон с Валерием Меладзе публика единогласно просила на бис!