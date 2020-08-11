Берегите в себе человека, что бы ни случилось — призывает идеолог благотворительной инициативы Play and Help Катя Смольникова, а вместе с ней все приглашенные на вечер Human Inside. Пространство «Севкабель Порта» заполнили арт-инсталляции Сергея Рублева, воспевающие идею осмысленных пожертвований: масштабные черные головы на фасадах и неоновые лестницы в бесконечность.
Гости вечеринки проекта Play&Help в «Севкабель Порту»
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Екатерина Смольникова, Ольга Ходаковская
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Лидия Метельская, Александра Ульянова
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Юра Питенин (дизайнер Saint-Tokyo), Филора Кильян
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Павел Романов
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Ольга Рузакова
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Поддержали проект модный бренд Saint Tokyo и бар Inwinity: деньги от продажи футболок от дизайнера Юры Питенина и коктейлей авторства ресторатора Павла Романова направят в помощь подопечным Play and Help. А генеральным спонсором веселья и страстной хореографии стала Ксения Гощицкая. Директор отдела моды «Собака.ru» и диджей после заката не оставила коллегам по пульту шансов — после виртуозного чередования Уитни Хьюстон с Валерием Меладзе публика единогласно просила на бис!
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Анна Малинина
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Никита Алешунин, Елена Федорова
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Анастасия Куликова, Алиса Герцовская
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Анна Селевесторова, Анна Селеверстова
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Жанна Герцовская, Ирина Рубинштейн
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Екатерина Болтачова, Максим Шаргородский
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Наталья Месяц
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Алексей Никульшин
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Ирина Тарасова, Сергей Тарасов
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Мария Швецова
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Анна Каменева
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Галина Положий
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Алла Цой, Настя Савушкина
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Ксения Спахова
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Ира Воскресенская, Алина Казанцева
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Екатерина Сидорова
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Фото: Лиза Медунецкая
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