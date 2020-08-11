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Гости вечеринки проекта Play&Help в «Севкабель Порту»

Берегите в себе человека, что бы ни случилось — призывает идеолог благотворительной инициативы Play and Help Катя Смольникова, а вместе с ней все приглашенные на вечер Human Inside. Пространство «Севкабель Порта» заполнили арт-инсталляции Сергея Рублева, воспевающие идею осмысленных пожертвований: масштабные черные головы на фасадах и неоновые лестницы в бесконечность.

Поддержали проект модный бренд Saint Tokyo и бар Inwinity: деньги от продажи футболок от дизайнера Юры Питенина и коктейлей авторства ресторатора Павла Романова направят в помощь подопечным Play and Help. А генеральным спонсором веселья и страстной хореографии стала Ксения Гощицкая. Директор отдела моды «Собака.ru» и диджей после заката не оставила коллегам по пульту шансов — после виртуозного чередования Уитни Хьюстон с Валерием Меладзе публика единогласно просила на бис!

  • Ирина Тарасова, Сергей Тарасов

  • Мария Швецова

  • Анна Каменева

  • Галина Положий

  • Алла Цой, Настя Савушкина

  • Ксения Спахова

  • Ира Воскресенская, Алина Казанцева

  • Екатерина Сидорова

  • Тима Шоки

Фото: Лиза Медунецкая

Leontiy Kasatkin,
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