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Вернисаж выставки «Немосква не за горами» в ЦВЗ «Манеж»

В Манеже открылась выставка «Немосква не за горами» — третий этап работы платформы NEMOSKVA, исследующей художников и кураторов из регионов нашей страны. По задумке идеологов проекта один центр не является пульсирующим сердцем всего сущего. Каждый художник и есть центр, независимо от места жительства.

Среди работ авторов из 21-го города России зритель увидит фотопортреты женщин-заключенных в сибирской тюрьме, безумный заброшенный парк развлечений с аттракционами и игровыми автоматами из детства (запаситесь 10-рублевыми монетами!) и увязнет в тотальной инсталляции, соединяющей болото и подъезд.

  • Елена Окопная

  • Ольга Зайцева

  • Андрей Пунин

  • Илья Базарский

  • Артем Филатов

  • Маша Плаксина, Егор Ефремов

  • Анна Прохорова

  • Саша Ларченко

  • Наталья Агапова

  • Олеся Пушкина

  • Любовь Щипцова

  • Анастасия Пронина

  • Дарина Грибова

Фото: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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