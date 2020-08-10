Вернисаж выставки «Немосква не за горами» в ЦВЗ «Манеж»

В Манеже открылась выставка «Немосква не за горами» — третий этап работы платформы NEMOSKVA, исследующей художников и кураторов из регионов нашей страны. По задумке идеологов проекта один центр не является пульсирующим сердцем всего сущего. Каждый художник и есть центр, независимо от места жительства.

Среди работ авторов из 21-го города России зритель увидит фотопортреты женщин-заключенных в сибирской тюрьме, безумный заброшенный парк развлечений с аттракционами и игровыми автоматами из детства (запаситесь 10-рублевыми монетами!) и увязнет в тотальной инсталляции, соединяющей болото и подъезд.