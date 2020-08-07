Сергей Семак, Светлана Бондарчук, Катя IOWA на дне рождения Анны Семак

Мать семерых, наш коуч-мотиватор и защитница тех, кому тяжело отмечает 39-летие! В честь праздника самая бойкая бабушка Северо-Запада (да-да, уже месяц как!) устроила ужин в проекте «Сад».
Обнаружив в зале грабителей в масках Сальвадора Дали, приглашенные закружились в поисках выхода, а самые опытные даже успели снять несколько колец с руки. Все целы: оказалось, персонажи из «Бумажного дома» (любимого сериала Анны) помогали имениннице встречать дорогих друзей.
Теперь к прочим регалиям Семак смело добавляем «перформансистка»: не успели гости запить устрицы шампанским, как пришел черед выступления special guest. Вместе с афробэндом Black Impire свою хореографию представил супруг и главный тренер «Зенита» Сергей Семак!
Идеальные «па» нового конкурента так задели Юрия Смекалова, что солист Мариинского даже после карантинного перерыва сделал головокружительные поддержки с именницей. Причем, на афтепати во время похода по волнам Невы!
А на следующее утро помогли вспомнить все (и даже акустический концерт от группы IOWA) подарки: распаковывали редкий альбом фотографа Себастьяна Рибейру Салгаду, костюм из африканских тканей от Saint Tokyo, элегантный ночник Baccarat, хрустальную рамку для фотографий.
Поздравить вдохновляющую и окрыляющую Анну Семак пришли продюсер Светлана Бондарчук с будущим супругом Сергеем Харченко, дизайнер Юрий Питенин, блогер Виктория Портфолио, ресторатор Алена Мельникова и без преувеличение многие-многие другие.
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