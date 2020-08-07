Сергей Семак, Светлана Бондарчук, Катя IOWA на дне рождения Анны Семак

Мать семерых, наш коуч-мотиватор и защитница тех, кому тяжело отмечает 39-летие! В честь праздника самая бойкая бабушка Северо-Запада (да-да, уже месяц как!) устроила ужин в проекте «Сад».

Обнаружив в зале грабителей в масках Сальвадора Дали, приглашенные закружились в поисках выхода, а самые опытные даже успели снять несколько колец с руки. Все целы: оказалось, персонажи из «Бумажного дома» (любимого сериала Анны) помогали имениннице встречать дорогих друзей.