2-летие израильского бистро Saviv

И гран-финал вечера выдался без преувеличения огненным. Сиял не только торт, рассредоточенный по барной стойке в виде кусочков брауни и пахлавы, но и фейерверк на Конюшенной улице и в руках у счастливых гостей. Поздравляли команду ресторана и радовались его открытию после локдауна главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, дизайнер Александр Терехов, ресторатор Алексей Августин и другие.