Великий и могучий новой израильской кухни Антонио Фреза отмечает 2-летие проекта Saviv! Бистро с ближневосточной пропиской только в день своего рождения готовило спецблюда на открытом огне: в меню запеченный ягненок, дорадо с томатным тартаром, вешенки с пюре из авокадо и шашлык из утиных сердечек.
2-летие израильского бистро Saviv
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Екатерина Яценко
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Катя Суменкова
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Кристина Пекаревская
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Валерия Гамм
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Алексей Августин
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Виктор Мельков, Серафима Беринцева
И гран-финал вечера выдался без преувеличения огненным. Сиял не только торт, рассредоточенный по барной стойке в виде кусочков брауни и пахлавы, но и фейерверк на Конюшенной улице и в руках у счастливых гостей. Поздравляли команду ресторана и радовались его открытию после локдауна главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, дизайнер Александр Терехов, ресторатор Алексей Августин и другие.
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Евгений Куковеров
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Нина Квасняк
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Яна Рахматуллина
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Антонио Фреза (шеф-повар), Яна Березина
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Александра Захарова
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Катя Харад
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Фото: Александр Попов
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