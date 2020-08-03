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2-летие израильского бистро Saviv

Великий и могучий новой израильской кухни Антонио Фреза отмечает 2-летие проекта Saviv! Бистро с ближневосточной пропиской только в день своего рождения готовило спецблюда на открытом огне: в меню запеченный ягненок, дорадо с томатным тартаром, вешенки с пюре из авокадо и шашлык из утиных сердечек.

И гран-финал вечера выдался без преувеличения огненным. Сиял не только торт, рассредоточенный по барной стойке в виде кусочков брауни и пахлавы, но и фейерверк на Конюшенной улице и в руках у счастливых гостей. Поздравляли команду ресторана и радовались его открытию после локдауна главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, дизайнер Александр Терехов, ресторатор Алексей Августин и другие.

Фото: Александр Попов

Leontiy Kasatkin,
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