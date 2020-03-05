Любовь Толкалина на премьере фильма «Очень женские истории»

В кинотеатре Angleterre состоялся закрытый показ фильма о женских взаимоотношениях сразу пяти непохожих друг на друга режиссеров Натальи Меркуловой, Оксаны Михеевой, Анны Сарухановой, Лики Ятковской и Антона Бильжо. Пять сюжетно непересекающихся короткометражек затронули темы вины, освобождения, мести и прощения. Киноальманах лично представила исполнительница одной из главных ролей, актриса Любовь Толкалина.