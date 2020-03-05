В кинотеатре Angleterre состоялся закрытый показ фильма о женских взаимоотношениях сразу пяти непохожих друг на друга режиссеров Натальи Меркуловой, Оксаны Михеевой, Анны Сарухановой, Лики Ятковской и Антона Бильжо. Пять сюжетно непересекающихся короткометражек затронули темы вины, освобождения, мести и прощения. Киноальманах лично представила исполнительница одной из главных ролей, актриса Любовь Толкалина.
Любовь Толкалина на премьере фильма «Очень женские истории»
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Любовь Толкалина
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Карина Разумовская, Егор Бурдин
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Юлия Фесенко
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Станислав Ершов
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Кристина Кузьмина, Екатерина Тихонова, Юлия Высоцкая
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Мария Кравчунас, Ирина Певнева
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Екатерина Пугачева
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Сергей Степанов, Евгения Ружицкая
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Екатерина Андержанова, Евгения Калиничева
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Татьяна Мейлунас
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Екатерина Немченко
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Анастасия Мирошниченко, Наталья Панасюк
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Александра Большакова
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Жанна Герцовская, Светлана Сальникова
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Ольга Маталыцкая
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Игорь Зотов, Надежда Зотова
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Наталия Гутник
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Анна Бездудняя, Елена Ким
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Фотограф: Дмитрий Колесов
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