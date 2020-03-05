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Любовь Толкалина на премьере фильма «Очень женские истории»

В кинотеатре Angleterre состоялся закрытый показ фильма о женских взаимоотношениях сразу пяти непохожих друг на друга режиссеров Натальи Меркуловой, Оксаны Михеевой, Анны Сарухановой, Лики Ятковской и Антона Бильжо. Пять сюжетно непересекающихся короткометражек затронули темы вины, освобождения, мести и прощения. Киноальманах лично представила исполнительница одной из главных ролей, актриса Любовь Толкалина.

  • Екатерина Немченко 

  • Анастасия Мирошниченко, Наталья Панасюк

  • Людмила Фомичева

  • Александра Большакова

  • Жанна Герцовская, Светлана Сальникова

  • Ольга Маталыцкая

  • Игорь Зотов, Надежда Зотова

  • Наталия Гутник 

  • Анна Бездудняя, Елена Ким

  • Анна Коровкина, Дмитрий Коровкин

  • Людмила Тимофеева 

  • Инна Каримова, Александра Власова

  • Евгения Грек

  • Павел Даиси, Алена Секарова 

  • Надежда Коньшина

  • Евгений Шарафиев, Светлана Шестухина

  • Мария Савенкова

  • Екатерина Коптяева

  • Истора Саидова, Анна Михайлова

  • Павел Соколов, Анфиса Доброходова

  • Анна Зуммер, Анна Баранова

  • Станислав Ершов

Фотограф: Дмитрий Колесов

sobaka,
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