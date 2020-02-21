Открытие выставки «Кустодиев» в KGallery

Галерея Кристины Березовской показывает шедевры Бориса Кустодиева — певца русских праздников, крестьянского и купеческого быта. Часть экспонатов их частных собраний Петрограда-Ленинграда-Петербурга экспонируется крайне редко: неизвестная широкой публике книжная графика, театральные эскизы, а также фотографии, сделанные художником на родине в Астрахани.