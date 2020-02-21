Галерея Кристины Березовской показывает шедевры Бориса Кустодиева — певца русских праздников, крестьянского и купеческого быта. Часть экспонатов их частных собраний Петрограда-Ленинграда-Петербурга экспонируется крайне редко: неизвестная широкой публике книжная графика, театральные эскизы, а также фотографии, сделанные художником на родине в Астрахани.
Открытие выставки «Кустодиев» в KGallery
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Владимир Березовский
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Стелла Иванова
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Екатерина Желтикова
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Кирилл Наумов, Семен Титов
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Владимир Палеев
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Юрий Молодковец, Вячеслав Зильберборд
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Олеся Фокина, Владислав Корсак
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Кира Тайманова, Ирина Герасимова, Дмитрий Левин
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Константин Крутильников, Галина Корсак
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Жанна Долгополова, Олег Долгополов
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Анатолий Белкин, Марк Хидекель
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Андрей Харшак
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Анастасия Паршкова
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Валерий Вальран
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Роман Хидекель
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Марк Хидекель
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Рамиля Мусаева, Елена Березкина
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Анастасия Мишинская, Михаил Мишинский
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Ирина Жарина
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Владислав Корсак
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Юлия Абросимова, Юлия Ряжко
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Игорь Суханов
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Наталья Чупрасова
Фотограф: Владислав Батин
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