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Открытие выставки «Кустодиев» в KGallery

Галерея Кристины Березовской показывает шедевры Бориса Кустодиева — певца русских праздников, крестьянского и купеческого быта. Часть экспонатов их частных собраний Петрограда-Ленинграда-Петербурга экспонируется крайне редко: неизвестная широкой публике книжная графика, театральные эскизы, а также фотографии, сделанные художником на родине в Астрахани. 

  • Анастасия Паршкова

  • Валерий Вальран

  • Роман Хидекель

  • Анатолий Бузинский

  • Марк Хидекель

  • Рамиля Мусаева, Елена Березкина

Фотограф: Владислав Батин

sobaka,
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