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Выбор директора: Михаил Пиотровский представил книгу о любимых экспонатах в Эрмитаже

Государственный Эрмитаж первым в России присоединился к международному проекту Scala. Его идеологи предлагают директорам крупнейших музеев мира рассказать об экспонатах, заслуживающих особого внимания посетителей.

Работу «Выбор директора. Эрмитаж» в Эрмитажном театре представили автор Михаил Пиотровский и художник Анатолий Белкин. В книгу вошли сокровища коллекции, которых нет в туристическом путеводителе: скульптура «Спящий Гермафродит», тарелка «Татарин с татаркой», картина Василия Кандинского «Композиция VI» и многое другое. Рассказав о каждом участнике шорт-листа, спикеры ответили на вопросы гостей и загадали желание: если у часов «Павлин» людей станет меньше, значит книга работает.

Любимые эрмитажные экспонаты Михаила Пиотровского: гермафродит, двухголовый Будда и Кандинский

Фотограф: Никита Шубный

Leontiy Kasatkin,
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