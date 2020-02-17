Выбор директора: Михаил Пиотровский представил книгу о любимых экспонатах в Эрмитаже

Работу «Выбор директора. Эрмитаж» в Эрмитажном театре представили автор Михаил Пиотровский и художник Анатолий Белкин. В книгу вошли сокровища коллекции, которых нет в туристическом путеводителе: скульптура «Спящий Гермафродит», тарелка «Татарин с татаркой», картина Василия Кандинского «Композиция VI» и многое другое. Рассказав о каждом участнике шорт-листа, спикеры ответили на вопросы гостей и загадали желание: если у часов «Павлин» людей станет меньше, значит книга работает.