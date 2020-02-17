Государственный Эрмитаж первым в России присоединился к международному проекту Scala. Его идеологи предлагают директорам крупнейших музеев мира рассказать об экспонатах, заслуживающих особого внимания посетителей.
Выбор директора: Михаил Пиотровский представил книгу о любимых экспонатах в Эрмитаже
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Екатерина Сираканян, Наталья Метелица, Владимир Кожевников
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Игорь Суханов
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Павел Пригара, Светлана Болмотова
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Работу «Выбор директора. Эрмитаж» в Эрмитажном театре представили автор Михаил Пиотровский и художник Анатолий Белкин. В книгу вошли сокровища коллекции, которых нет в туристическом путеводителе: скульптура «Спящий Гермафродит», тарелка «Татарин с татаркой», картина Василия Кандинского «Композиция VI» и многое другое. Рассказав о каждом участнике шорт-листа, спикеры ответили на вопросы гостей и загадали желание: если у часов «Павлин» людей станет меньше, значит книга работает.
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Юрий Дормидошин, Елена Лучина
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Павел Игнатьев, Александра Генералова
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Никита Волков, Елена Гуча
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Анастасия Курехина, Елена Гетманская, Ирина Белкина
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Анастасия Дианова, Максим Лангуев (дизайнер), Виктор Романовский
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Галина Фесенко, Юлия Фесенко
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Фотограф: Никита Шубный
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