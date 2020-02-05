На вечере в честь своего дня рождения основатель Мобильного Художественного театра Михаил Зыгарь принимал вдвое больше поздравлений, чем в предыдущие годы. А повод был особенный — несколькими часами ранее студия МХТ представила первый аудиоспектакль в Петербурге. К ужину в кафе «Рубинштейн» присоединились коллеги и близкие друзья Михаила, среди которых были актрисы Елизавета Боярская и Ольга Сутулова, актер Евгений Стычкин, политик Дмитрий Ялов и другие. Гости пожелали имениннику еще больше петербургских премьер и единственными узнали у него сюжет новой книги (совершенно секретно!).
Елизавета Боярская, Ольга Сутулова и другие гости дня рождения Михаила Зыгаря
-
Михаил Зыгарь, Ольга Сутулова
-
-
Анна Ялова, Дмитрий Ялов
-
-
Жан-Мишель Щербак
-
Юлия Тарнавская
-
Наталья Зуева
-
Алексей Киселев
-
Елизавета Боярская, Михаил Зыгарь
-
Алина Сайдашева
-
-
-
Анатолий Бузинский, Михаил Зыгарь
-
Вика Полуга, Ираклий Корнел
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.