Елизавета Боярская, Ольга Сутулова и другие гости дня рождения Михаила Зыгаря

На вечере в честь своего дня рождения основатель Мобильного Художественного театра Михаил Зыгарь принимал вдвое больше поздравлений, чем в предыдущие годы. А повод был особенный — несколькими часами ранее студия МХТ представила первый аудиоспектакль в Петербурге. К ужину в кафе «Рубинштейн» присоединились коллеги и близкие друзья Михаила, среди которых были актрисы Елизавета Боярская и Ольга Сутулова, актер Евгений Стычкин, политик Дмитрий Ялов и другие. Гости пожелали имениннику еще больше петербургских премьер и единственными узнали у него сюжет новой книги (совершенно секретно!).