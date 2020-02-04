Михаил Зыгарь и Елизавета Боярская на премьере аудиоспектакля «Я жила»

Мобильный художественный театр Михаила Зыгаря запустил первый проект в Петербурге! Студия выпустила аудиоспектакль «Я жила» о блокадном Ленинграде и его голосе Ольге Берггольц. Авторы предлагают с помощью мобильного приложения пройти путь, которым шла поэтесса в годы блокады — из дома на Рубинштейна в Дом Радио. В основе сюжета дневниковые воспоминания и стихи Берггольц, а также оригинальная запись ее эфира на радио.