Мобильный художественный театр Михаила Зыгаря запустил первый проект в Петербурге! Студия выпустила аудиоспектакль «Я жила» о блокадном Ленинграде и его голосе Ольге Берггольц. Авторы предлагают с помощью мобильного приложения пройти путь, которым шла поэтесса в годы блокады — из дома на Рубинштейна в Дом Радио. В основе сюжета дневниковые воспоминания и стихи Берггольц, а также оригинальная запись ее эфира на радио.
Михаил Зыгарь и Елизавета Боярская на премьере аудиоспектакля «Я жила»
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Михаил Зыгарь
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Ольга Сутулова, Юнис Теймурханлы
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Евгений Стычкин
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Валерий Панюшкин
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Жан-Мишель Щербак
В финальной точке экскурсии был дан паблик-ток с дирижером Теодором Курентзисом, режиссером Михаилом Зыгарем и исполнительницей главной роли Елизаветой Боярской. Идеологи и вдохновители МХТ поговорили с гостями о судьбах жителей Ленинграда в годы войны и объявили о трех готовящихся премьерах в Петербурге.
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Елизавета Боярская, Михаил Зыгарь
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Нина Квасняк
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Алексей Костромин, Гузель Зарипова
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Фотограф: Никита Шубный
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