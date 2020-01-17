Чулпан Хаматова, Ника Белоцерковская, Евгений Чичваркин на вечере фонда Gift of Life

В лондонском отеле Savoy прошел ежегодный гала-вечер фонда Gift of Life в пользу детей с онкологическими заболеваниями. Девятый благотворительный аукцион войдет в историю абсолютным рекордом — было собрано более 720 000 фунтов стерлингов на покупку медикаментов и проведение операций.
Событие посетили давние друзья фонда, среди которых бизнесмен Леонард Блаватник, ресторатор Евгений Чичваркин, галерист Марат Гельман, финансисты Игорь и Наталья Цукановы, основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, шеф-повар и журналист Алексей Зимин, куратор и арт-менеджер Ольга Свиблова, консультант в сфере искусства и роскоши Джулиан Фарроу, адвокат Дмитрий Ямпольский, теннисистка Ольга Морозова и другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.