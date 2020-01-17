Чулпан Хаматова, Ника Белоцерковская, Евгений Чичваркин на вечере фонда Gift of Life

Соучредитель Gift of Life

Наш гала-вечер — это главное русскоязычное событие в Лондоне, которое ждут целый год и куда невозможно попасть без приглашения. Многие гости приходят все девять лет в том числе и потому, что видят результаты своей помощи. Каждый раз к нам приезжают дети, которым мы помогли вернуться к жизни и победить тяжелейшую болезнью. Ведь детский рак излечим!

Gift of Life — мостик добра между Великобританией, Россией и всем миром. И для тех, кто уехал по разным причинам из России, но хочет помочь российским детям, наш фонд дает такую возможность. Нам помогают выдающиеся артисты Стивен Фрай, Рэйф Файнс, Ванесса Редгрейв, Владимир Юровский, Теодор Курентзис, Наталья Осипова, Ульяна Лопаткина, Кирилл Рихтер, бизнесмены Роман Абрамович, Леонард Блаватник, Евгений Касперский, Эрик Булатов, Ника Белоцерковская, Евгений Чичваркин, патроны фонда княжна Екатерина Голицына, певица Кейти Мелуа и многие другие.

Добрые сердца всех этих людей позволили нам собрать уже более 8 миллионов фунтов и помочь сотням детей вернуться к нормальной жизни. И это то, что делает и мою жизнь счастливой!