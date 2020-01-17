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Чулпан Хаматова, Ника Белоцерковская, Евгений Чичваркин на вечере фонда Gift of Life

В лондонском отеле Savoy прошел ежегодный гала-вечер фонда Gift of Life в пользу детей с онкологическими заболеваниями. Девятый благотворительный аукцион войдет в историю абсолютным рекордом — было собрано более 720 000 фунтов стерлингов на покупку медикаментов и проведение операций.

Событие посетили давние друзья фонда, среди которых бизнесмен Леонард Блаватник, ресторатор Евгений Чичваркин, галерист Марат Гельман, финансисты Игорь и Наталья Цукановы, основатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, шеф-повар и журналист Алексей Зимин, куратор и арт-менеджер Ольга Свиблова, консультант в сфере искусства и роскоши Джулиан Фарроу, адвокат Дмитрий Ямпольский, теннисистка Ольга Морозова и другие.  

Поприветствовав публику, актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова представила композитора и пианиста Кирилла Рихтера. Вместе с «Рихтер трио» он вживую сыграл несколько композиций из альбома Chronos, в который вошли сочинения для скрипки, фортепиано и виолончели.

«Саундтрек к жизни», как свою музыку называет сам автор, в этот вечер сопроводил номер хореографа Владимира Варнавы. Завершив свое сольное выступление, лауреат «Золотой маски» закружил в танце Чулпан Хаматову.

  • Марат Гельман

  • Игорь Цуканов

  • Алексей Агранович

  • Лиза Фарроу, Джулиан Фарроу
     

  • Михаил Винчель

  • Владимир Варнава
  • Чулпан Хаматова, Татьяна Писарева, Кирилл Писарев

  • Пьер Дельво

  • Вадим Левин

  • Дмитрий Ямпольский, Татьяна Долматовская

Ведущий благотворительного аукциона Алексей Агранович представил главные лоты. Гостям пришлось побороться за премьеру пьесы «Горбачев» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в Москве и Риге, недельный мастер-класс в кулинарной школе Ники Белоцерковской в Провансе, сафари в Южной Африке, возможность посетить финал теннисного турнира Wimbledon и познакомиться с самой молодой звездой мирового тенниса Стефаносом Циципасом, а также вечер балета Натальи Осиповой в Royal Opera House.  

  • Александр Шалтупер, Карина Садовничев-Шалтупер, Елена Векслер-Шнайдер, Александр Шнайдер

  • Инна Баженова

  • Чулпан Хаматова, Ирина Каргина, Владимир Царенков

  • Анна Насобина, Светлана Захарова

  • Константин Сидоров, Мария Павлинова

  • Оксана Вертий, Эльсина Хайрова

  • Ольга Томушкина, Ирина Каргина, Наталья Москалева, Алина Успенская

  • Елена Крыгина, Чулпан Хаматова, Ника Белоцерковская

  • Сусанна Погосова

  • Ольга Морозова

Любовь Галкина

Соучредитель Gift of Life

Наш гала-вечер — это главное русскоязычное событие в Лондоне, которое ждут целый год и куда невозможно попасть без приглашения. Многие гости приходят все девять лет в том числе и потому, что видят результаты своей помощи. Каждый раз к нам приезжают дети, которым мы помогли вернуться к жизни и победить тяжелейшую болезнью. Ведь детский рак излечим!

Gift of Life — мостик добра между Великобританией, Россией и всем миром. И для тех, кто уехал по разным причинам из России, но хочет помочь российским детям, наш фонд дает такую возможность. Нам помогают выдающиеся артисты Стивен Фрай, Рэйф Файнс, Ванесса Редгрейв, Владимир Юровский, Теодор Курентзис, Наталья Осипова, Ульяна Лопаткина, Кирилл Рихтер, бизнесмены Роман Абрамович, Леонард Блаватник, Евгений Касперский, Эрик Булатов, Ника Белоцерковская, Евгений Чичваркин, патроны фонда княжна Екатерина Голицына, певица Кейти Мелуа и многие другие.

Добрые сердца всех этих людей позволили нам собрать уже более 8 миллионов фунтов и помочь сотням детей вернуться к нормальной жизни. И это то, что делает и мою жизнь счастливой!

Фотографы: Евгения Басырова, Таня Найден

Leontiy Kasatkin,
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