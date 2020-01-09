«Новогодний глитч» в Отделе современного искусства Эрмитажа

31 декабря Эрмитаж традиционно показывает самое лучшее из того, что ему подарили в течение года. Нарушить традицию и сознательно пойти на фальстарт толкнула сенсация: один из самых востребованных и дорогих современных художников Адриан Гени передал в дар музею свою работу. Какую — держалось в секрете вплоть до вечеринки «Новогодний глитч» в Главном штабе.