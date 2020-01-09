31 декабря Эрмитаж традиционно показывает самое лучшее из того, что ему подарили в течение года. Нарушить традицию и сознательно пойти на фальстарт толкнула сенсация: один из самых востребованных и дорогих современных художников Адриан Гени передал в дар музею свою работу. Какую — держалось в секрете вплоть до вечеринки «Новогодний глитч» в Главном штабе.
«Новогодний глитч» в Отделе современного искусства Эрмитажа
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Ирина Пиотровская, Анна Мыскова
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Екатерина Сираканян, Ольга Разина
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Полина Бондарева, Ксения Малич, Анастасия Ярмош
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Полина Осипова, Анна Хлоева
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Раксана Самохвалова, Роман Верютин
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Павел Даиси, Алена Секарова
А пока директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский готовился объявить о пополнении коллекции картиной «Охотник», завотделом современного искусства Дмитрий Озерков устроил экскурсию по действующей экспозиции Гени «Я обратил свое лицо…». Оставшиеся вопросы один из гостей, которого определил жребий, задаст художнику лично — за ужином во время его скорого визита в Петербург.
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Анастасия Петрук, Рональд Смирнягин
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Екатерина Славная, Филипп Кий
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Ксения Малич, Марина Шульц, Натела Тетруашвили
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Фотограф: Влад Батин
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