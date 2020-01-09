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«Новогодний глитч» в Отделе современного искусства Эрмитажа

31 декабря Эрмитаж традиционно показывает самое лучшее из того, что ему подарили в течение года. Нарушить традицию и сознательно пойти на фальстарт толкнула сенсация: один из самых востребованных и дорогих современных художников Адриан Гени передал в дар музею свою работу. Какую — держалось в секрете вплоть до вечеринки «Новогодний глитч» в Главном штабе.

А пока директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский готовился объявить о пополнении коллекции картиной «Охотник», завотделом современного искусства Дмитрий Озерков устроил экскурсию по действующей экспозиции Гени «Я обратил свое лицо…». Оставшиеся вопросы один из гостей, которого определил жребий, задаст художнику лично — за ужином во время его скорого визита в Петербург.

 

Оммаж Анри Руссо, портрет Ван Гога и Гитлер — выставка Адриана Гени в Эрмитаже

  • Александр Мазуров, Виктория Нечаева

  • Варвара Щербакова

  • Мария Швец

  • Денис Семяков, Анастасия Акшова

  • Николай Третьяковски, Анастасия Третьяковски

  • Нина Гавриш, Ольга Васильева

Художник Адриан Гени передал в дар Государственному Эрмитажу картину «Охотник»

 

Фотограф: Влад Батин

Leontiy Kasatkin,
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