Коктейль в Comme Des Garçons в честь открытия новогодней витрины

В бутике Comme des Garçons адепты марки собрались на праздничный коктейль в честь открытия новогодней витрины и инсталляции Покраса Лампаса. В этом сезоне работы художника заполнили интерьеры и монументальные фасады магазинов бренда по всему миру. В Петербурге открылась поп-ап инсталляция полотен и принтов, специально разработанных в рамках рекламной кампании. На вечере Лампас расписал несколько стен с овальными отверстиями, придуманными основателем японского бренда Рей Кавакубо, в новой для него технике рисунка.