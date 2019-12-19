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Покрас Лампас и другие гости рождественского коктейля Dior

Модный дом Dior в этом году установил в Петербурге сразу две елки, декорированные по мотивам «африканской» коллекции Марии Грации Кюри. Главная — высотой 4 метра — заняла почетное место в гостиной отеля «Астория», а вторая украсила к Рождеству единственный в городе бутик Dior. По случаю его преображения состоялся традиционный новогодний коктейль, на котором наряды гостей соответствовали красоте цветов и орнаментов на елочных игрушках. Поздравить друзей с Наступающим пришли художник Покрас Лампас, фэшн-блогер Елизавета Гусевская, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие.

Коктейль в «Астории» в честь открытия рождественской ели Dior

 

  • Камилла Гузеева 

  • Ольга Пригульная, Наталья Порхоменко 

  • Виктория Еремеева

  • Мария Зыкова, Анжелика Северина 

  • Мария Чеблакова

  • Оксана Золотухина, Светлана Болмотова

  • Наталья Шарипина

  • Елена Сопина

  • Наталья Ольховская, Сабина Ольховская

  • Инна Изак

  • Вера Клюшникова

  • Вадим Колкин, Светлана Колкина

  • Юрий Ефимов

Leontiy Kasatkin,
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