Модный дом Dior в этом году установил в Петербурге сразу две елки, декорированные по мотивам «африканской» коллекции Марии Грации Кюри. Главная — высотой 4 метра — заняла почетное место в гостиной отеля «Астория», а вторая украсила к Рождеству единственный в городе бутик Dior. По случаю его преображения состоялся традиционный новогодний коктейль, на котором наряды гостей соответствовали красоте цветов и орнаментов на елочных игрушках. Поздравить друзей с Наступающим пришли художник Покрас Лампас, фэшн-блогер Елизавета Гусевская, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие.
Покрас Лампас и другие гости рождественского коктейля Dior
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Стелла Иванова
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Юлия Хельд
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Максим Ярмов
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Людмила Антропова, Марина Задорожная
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Анна Селиверстова
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Юлия Логачева
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Людмила Перепелицына
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Камилла Гузеева
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Ольга Пригульная, Наталья Порхоменко
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Виктория Еремеева
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Мария Зыкова, Анжелика Северина
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Оксана Золотухина, Светлана Болмотова
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Наталья Шарипина
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Елена Сопина
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Наталья Ольховская, Сабина Ольховская
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Инна Изак
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