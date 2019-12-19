Покрас Лампас и другие гости рождественского коктейля Dior

Модный дом Dior в этом году установил в Петербурге сразу две елки, декорированные по мотивам «африканской» коллекции Марии Грации Кюри. Главная — высотой 4 метра — заняла почетное место в гостиной отеля «Астория», а вторая украсила к Рождеству единственный в городе бутик Dior. По случаю его преображения состоялся традиционный новогодний коктейль, на котором наряды гостей соответствовали красоте цветов и орнаментов на елочных игрушках. Поздравить друзей с Наступающим пришли художник Покрас Лампас, фэшн-блогер Елизавета Гусевская, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие.