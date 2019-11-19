«Этот альбом я записал, уже будучи звонарем — у меня каждые выходные выступления: вечерний сет и двойной утренний сет в воскресенье, не считая Великих праздников и каких‑то особенных церковных памятных дней. Это действительно музыкальное молитвенное действие: звонарь приобщает к службе, и не только тех, кто идет в храм, но и тех, кто в него не собирается, то есть это связь между Богом, службой и пространством, которое окружает храмы», — рассказал музыкант в интервью «Афише».

Vera, резидент Robert Johnson и создатель вечеринок Melliflow в Club der Visionaere, прилетит на гастроли System 108 прямиком из Берлина. В Blank выступит резидент харьковской площадки «Культура звука» Bejenec, который играет энергичные танцевальные лайвы и никогда не повторяется. Также в лайн-апе заявлены москвичи Mashkov, Eostra и петербуржцы El, Module Werk, Zaletny, Tolya Klepalov, Kovalev и Andrey Kaptsan.

Вечеринка Blank x System 108 пройдет в клубе Blank 23 ноября. Подробности можно посмотреть здесь.