23 ноября в клубе Blank пройдет вечеринка от резидентов промо-группы System 108. В лайн-апе события заявлены идеолог серии квир-вечеринок Herrensauna CEM, резидент легендарного Robert Johnson Vera и москвич Mashkov. Ожидают и петербургскую премьеру нового альбома мультиинструменталиста Филиппа Горбачева, которая уже собрала аншлаг в московском клубе Mutabor.
System 108 проведут вечеринку клубе Blank. В лайн-апе CEM, Vera и петербургская премьера нового альбома Филиппа Горбачева
Российский мультиинструменталист Филипп Горбачев презентовал свою новую пластинку Kolokol в октябре 2019 года. Лонгплей соединяет в себе ритмы техно, индастриала и самый настоящий колокольный звон. «Это альбом, живая концертная программа и документальный фильм, где документируется жизненный и духовный опыт становления электронного артиста как православного звонаря», — говорится в описании альбома.
«Этот альбом я записал, уже будучи звонарем — у меня каждые выходные выступления: вечерний сет и двойной утренний сет в воскресенье, не считая Великих праздников и каких‑то особенных церковных памятных дней. Это действительно музыкальное молитвенное действие: звонарь приобщает к службе, и не только тех, кто идет в храм, но и тех, кто в него не собирается, то есть это связь между Богом, службой и пространством, которое окружает храмы», — рассказал музыкант в интервью «Афише».
Vera, резидент Robert Johnson и создатель вечеринок Melliflow в Club der Visionaere, прилетит на гастроли System 108 прямиком из Берлина. В Blank выступит резидент харьковской площадки «Культура звука» Bejenec, который играет энергичные танцевальные лайвы и никогда не повторяется. Также в лайн-апе заявлены москвичи Mashkov, Eostra и петербуржцы El, Module Werk, Zaletny, Tolya Klepalov, Kovalev и Andrey Kaptsan.
Вечеринка Blank x System 108 пройдет в клубе Blank 23 ноября. Подробности можно посмотреть здесь.
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