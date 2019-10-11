Адепты непрекращающегося фанатизма по диско 80-х, дикости 90-х и гламура нулевых возвращаются в «Севкабель Порт». 2 ноября вечеринка «Дикое диско» вновь пройдет на территории первой кабельной мануфактуры — в этот раз в пространстве клуба «Морзе».
В клубе «Морзе» пройдет «Мэджик диско» — вечеринка от создателей «Дикого диско»
В этот раз темой вечеринки станет магия. Пока по всему миру готовятся праздновать Хэллоуин, обращаясь к идее зомби-апокалипсиса, организаторы «Дикого диско» отдают предпочтения «любовному, светлому и по-настоящему волшебному». «Искристо-розово-радужное, про чудо и красоту, про фей, принцесс, единорогов, про волшебные грибы и лунную призму, про божественное, таинственное, про всех милых и любимых сказочных существ.Это будет настоящий взрыв любви, цвета, света и чудес! Готовьте самые фееричные костюмы и готовьтесь к встрече с настоящим волшебством…», — призывают они.
Серия вечеринок от объединения диджеев — Жоры Жоры Снежаны, Большого Коня и Фреш Принца — «Дикое Диско» появилась после того, как группа дизайнеров-кинематографистов хотела потанцевать под любимые песни и не смогла найти подходящего места. «Мы премся, танцуем, отправляем друг другу эти треки, разговариваем цитатами, собираем эту одежду, включаем в наушниках, идя по мосту через Неву или через Шпрее в Берлине — это наша настоящая жизнь, и на вопрос о том, какую музыку ты слушаешь, я отвечаю, что в основном поп», — говорит Жора Жора Снежана.
Вечеринка пройдет в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» 2 ноября. Подробности и билеты (для больших компаний приготовили специальные скидки!) можно посмотреть здесь.
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