В этот раз темой вечеринки станет магия. Пока по всему миру готовятся праздновать Хэллоуин, обращаясь к идее зомби-апокалипсиса, организаторы «Дикого диско» отдают предпочтения «любовному, светлому и по-настоящему волшебному». «Искристо-розово-радужное, про чудо и красоту, про фей, принцесс, единорогов, про волшебные грибы и лунную призму, про божественное, таинственное, про всех милых и любимых сказочных существ.Это будет настоящий взрыв любви, цвета, света и чудес! Готовьте самые фееричные костюмы и готовьтесь к встрече с настоящим волшебством…», — призывают они.

Серия вечеринок от объединения диджеев — Жоры Жоры Снежаны, Большого Коня и Фреш Принца — «Дикое Диско» появилась после того, как группа дизайнеров-кинематографистов хотела потанцевать под любимые песни и не смогла найти подходящего места. «Мы премся, танцуем, отправляем друг другу эти треки, разговариваем цитатами, собираем эту одежду, включаем в наушниках, идя по мосту через Неву или через Шпрее в Берлине — это наша настоящая жизнь, и на вопрос о том, какую музыку ты слушаешь, я отвечаю, что в основном поп», — говорит Жора Жора Снежана.

Вечеринка пройдет в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» 2 ноября. Подробности и билеты (для больших компаний приготовили специальные скидки!) можно посмотреть здесь.