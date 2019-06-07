Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

07/06 Танцплощадка В пятницу тут идеальная комбинация — московский диджей и продюсер Леонид Липелис, а также ныне базирующийся в Нью-Йорке Arsenii. Организаторы вечеринки обещают «путешествие по волнам неизведанного и чистую радость». Вход: 300₽.

07/06 Stackenschneider В Петербург возвращается актуальный украинский электронщик Bejenec, новоиспеченный резидент Системы 108, отметившийся на одноименном лейбле, а также Lumbago и Aiwo Records. На этот раз он выступит в Stackenschneider с лайвом. Компанию ему составят бессменные резиденты саундсистемы «Точка сборки», дебютанты-диггеры Andrey Kaptsan, Theo и Foam, а также ветеран клубной культуры Dj Slon, который закроет нижний танцпол специальным хард-техно сетом. Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.

07/06 Kuznya House Название вечеринки GRLLL POWER говорит само за себя: в пятничную ночь на Новой Голландии выступят Ирина Старшенбаум, DeuxDos, Алиса Шаврова, Нина Кубрак, Лёля Нордик, Валя Перук, Марина Бибик, Настя Кушнарова, Dewofyouth, Полина Васильева, Lovejustluv и Adelina. Обещан коктейль из танцевальных блокбастеров, и это тот редкий случай, когда заказать любимый трек у диджея вполне уместно (для этого предлагается оставить коммент на странице Kuznya House). Вход: свободный.

08/06 Mosaique Обновленный летний танцпол клуба Mosaique встречает двух участников электронного проекта Haute Dance — Unfound и Bibik. Помимо них выступят Litvinov — основатель ITALLIKA, любитель синтетик-диско, синтвейв и нью-вейв, а также Raumtester — резидент Popoff Kitchen, самой классной квир-вечеринки России. Вход: 200₽.