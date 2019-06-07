Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
07/06 Танцплощадка
В пятницу тут идеальная комбинация — московский диджей и продюсер Леонид Липелис, а также ныне базирующийся в Нью-Йорке Arsenii. Организаторы вечеринки обещают «путешествие по волнам неизведанного и чистую радость».
- Вход: 300₽.
07/06 Stackenschneider
В Петербург возвращается актуальный украинский электронщик Bejenec, новоиспеченный резидент Системы 108, отметившийся на одноименном лейбле, а также Lumbago и Aiwo Records. На этот раз он выступит в Stackenschneider с лайвом. Компанию ему составят бессменные резиденты саундсистемы «Точка сборки», дебютанты-диггеры Andrey Kaptsan, Theo и Foam, а также ветеран клубной культуры Dj Slon, который закроет нижний танцпол специальным хард-техно сетом.
- Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.
07/06 Kuznya House
Название вечеринки GRLLL POWER говорит само за себя: в пятничную ночь на Новой Голландии выступят Ирина Старшенбаум, DeuxDos, Алиса Шаврова, Нина Кубрак, Лёля Нордик, Валя Перук, Марина Бибик, Настя Кушнарова, Dewofyouth, Полина Васильева, Lovejustluv и Adelina. Обещан коктейль из танцевальных блокбастеров, и это тот редкий случай, когда заказать любимый трек у диджея вполне уместно (для этого предлагается оставить коммент на странице Kuznya House).
- Вход: свободный.
08/06 Mosaique
Обновленный летний танцпол клуба Mosaique встречает двух участников электронного проекта Haute Dance — Unfound и Bibik. Помимо них выступят Litvinov — основатель ITALLIKA, любитель синтетик-диско, синтвейв и нью-вейв, а также Raumtester — резидент Popoff Kitchen, самой классной квир-вечеринки России.
- Вход: 200₽.
08/06 Blank
В субботу тут вечеринка от формации АННОУ. Помимо резидентов (RLGN, DEAD MOON, GREENWALD, RAW TAKES и BRZHEZOVSKY) выступит Дима Золотоверхий ака Zolaa — продюсер из Украины, куратор промо-группы National Distortion и частый гость «Схемы». А из Москвы приезжает XAN — сооснователь молодого независимого лейбла bore hole, куратор «Радио Морфей» и резидент московской «Рабицы».
- Вход: 500₽, 300₽ при регистрации
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