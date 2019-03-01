Где танцевать в Петербурге? 5 лучших вечеринок этих выходных

02/03 Клуб В субботу на Боровую приедет босс лейбла L.I.E.S, американец Рон Морелли, до этого выступавший в Петербурге только в рамках крупных фестивалей. Помимо него на вечеринке «Грань» отыграют сеты Nastia Reigel, El, Chronic Prewiew, Vetrov и Jealousy. Вход: 500₽

02/03 КПД В первый уикенд весны клуб «КПД» отмечает год с момента своего открытия в «Севкабель Порт». В субботу все начнется раньше, чем обычно – в 21.00 запланировал концерт культовой британской EBM-группы Portion Control. Продолжится все вечеринкой до 10 утра, на которой выступят Philipp Strobel (отец немецкого лейбла Aufnahme+Wiedergabe), а также канадец Sarin, Linda Lazarov из Финляндии и отечественный музыкант Knigi. Вход: 1000₽

02/03 Mosaique Хедлайнер субботней ночи в Mosaique – голландец Gamma Intel, хорошо известный поклонникам лейблов Pinkman и Brokntoys. Локальную поддержку гостю окажут куратор независимой радиостанции TESTFM — Kalivas, резидент Mosaique — Boseg, а так же Sinusoidal и Chuy Chuy. Вход: 200₽ при регистрации, 400₽ без.

02/03 Танцплощадка В Петербург приезжает московский электронный продюсер Vtgnike, один из кардиналов «ГОСТ звук», который в этом году выпустил уже вторую пластинку на лейбле Николаса Жаара «Other People». Локальная поддержка – от Shutta (Roots United) и Errortica. Вход: 200₽.