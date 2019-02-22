Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок последнего зимнего уикенда
22/02 Клуб
В эту пятницу в клуб «Клуб» возвращается голландец Identified Patient, который отыграет четырехчасовой (!) сет на двенадцатой вечеринке «Ржавчина». Помимо него в лайнапе Никита Молчанов (Chronic Preview), Петр Тягунин (Tiagunin) и свежий лайв от Виктора Кудряшова (Achterstag).
- Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.
22/02 Stackenschneider
На традиционной вечеринке Sumeba Miyako отыграет Hyperaktivist — уроженка Венесуэлы, ныне проживающая в Берлине, устраивающая там серию вечеринок MESS с акцентом на разнообразие клубной культуры и MALA JUNTA с быстрым олдскульным техно. Поддержат ее по традиции Shutta и Eostra, который отыграет b2b-сети c Лизой Смирновой.
- Вход: 100₽ по регистрации, 300₽ без.
22/02 Mosaique
В лайнапе пятничной вечеринки представитель самарского лейбла Oblast - Tsyo, а также Ershov и Zakharov. Утром фирменный b2b от участников комьюнити Unknwn - Deadmoon и RLGN, который так же известен благодаря сотрудничеству с проектом Locked Club.
- Вход: бесплатно при регистрации, 200₽ без.
22/02 Танцплощадка
Всю ночь в «Танцплощадке» братья Липские, они же московский электронный дуэт Simple Symmetry и подписанты лейбла Disco Halal.
- Вход: 200₽.
23/02 RAF25
В субботу RAF25 встречает SPFDJ — восходящую звезду берлинских вечеринок Herrensaun. Помимо нее в лайнапе VTSS — резидентка авангардного варшавского клуба Jasna1, и уже побывавшая в бункере на Светлановском Lana Lain — основатель и идеолог стокгольмской гей-фетиш формации ФОМО. На втором танцполе всю ночь петербуржец Draag.
- Вход: 500₽.
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