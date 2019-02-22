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Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок последнего зимнего уикенда

 

22/02 Клуб

В эту пятницу в клуб «Клуб» возвращается голландец Identified Patient, который отыграет четырехчасовой (!) сет на двенадцатой вечеринке «Ржавчина». Помимо него в лайнапе Никита Молчанов (Chronic Preview), Петр Тягунин (Tiagunin) и свежий лайв от Виктора Кудряшова (Achterstag). 

  • Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.

 

22/02 Stackenschneider

На традиционной вечеринке Sumeba Miyako отыграет Hyperaktivist  — уроженка Венесуэлы, ныне проживающая в Берлине, устраивающая там серию вечеринок MESS с акцентом на разнообразие клубной культуры и MALA JUNTA с быстрым олдскульным техно. Поддержат ее по традиции Shutta и Eostra, который отыграет b2b-сети c Лизой Смирновой. 

  • Вход: 100₽ по регистрации, 300₽ без.

 

22/02 Mosaique

В лайнапе пятничной вечеринки представитель самарского лейбла Oblast - Tsyo, а также Ershov и Zakharov. Утром фирменный b2b от участников комьюнити Unknwn - Deadmoon и RLGN, который так же известен благодаря сотрудничеству с проектом Locked Club.

  • Вход: бесплатно при регистрации,  200₽ без. 

 

 

22/02 Танцплощадка

 Всю ночь в «Танцплощадке» братья Липские, они же московский электронный дуэт Simple Symmetry и подписанты лейбла Disco Halal.

  • Вход:  200₽.

 

23/02 RAF25

В субботу RAF25 встречает SPFDJ — восходящую звезду берлинских вечеринок Herrensaun. Помимо нее в лайнапе VTSS — резидентка авангардного варшавского клуба Jasna1, и уже побывавшая в бункере на Светлановском Lana Lain — основатель и идеолог стокгольмской гей-фетиш формации ФОМО. На втором танцполе всю ночь петербуржец Draag.

  • Вход: 500₽.

 

 

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Автор: sobaka
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