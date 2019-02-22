Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок последнего зимнего уикенда

22/02 Клуб В эту пятницу в клуб «Клуб» возвращается голландец Identified Patient, который отыграет четырехчасовой (!) сет на двенадцатой вечеринке «Ржавчина». Помимо него в лайнапе Никита Молчанов (Chronic Preview), Петр Тягунин (Tiagunin) и свежий лайв от Виктора Кудряшова (Achterstag). Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.

22/02 Stackenschneider На традиционной вечеринке Sumeba Miyako отыграет Hyperaktivist — уроженка Венесуэлы, ныне проживающая в Берлине, устраивающая там серию вечеринок MESS с акцентом на разнообразие клубной культуры и MALA JUNTA с быстрым олдскульным техно. Поддержат ее по традиции Shutta и Eostra, который отыграет b2b-сети c Лизой Смирновой. Вход: 100₽ по регистрации, 300₽ без.

22/02 Mosaique В лайнапе пятничной вечеринки представитель самарского лейбла Oblast - Tsyo, а также Ershov и Zakharov. Утром фирменный b2b от участников комьюнити Unknwn - Deadmoon и RLGN, который так же известен благодаря сотрудничеству с проектом Locked Club. Вход: бесплатно при регистрации, 200₽ без.

22/02 Танцплощадка Всю ночь в «Танцплощадке» братья Липские, они же московский электронный дуэт Simple Symmetry и подписанты лейбла Disco Halal. Вход: 200₽.