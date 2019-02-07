Где тусоваться в Петербурге? 5 главных вечеринок выходных

В пятницу в «Клубе» на Боровой вечеринка «Кислоты», на которой с лайвом выступит композиторша из Дании SØS Gunver Ryberg. Будут работать два танцпола, в лайнапе — Exponent, Hippius, Onok, а также German и Jealousy.

Гостем вечеринки «Tochka Sborki» станет франкфуртский диджей Philip Berg — соратник Владимира Ивковича и Фуонг Дана по деконструкции гоа-транса, участник фестивалей Dekmantel Selectors и Digital Tsunami Сamp, организатор серии вечеринок Blind Bodies в клубе Robert Johnson. Поддержат гостя Forgotten Disco Star и резиденты саунд-системы «Tochka Sborki».

В субботу в клубе Blank пройдет первая вечеринка из серии m_family, посвященной 10-летию промо-группы m_division. В лайнапе с модулярным лайвом английский техно-адепт Ansome, а также французы Zadig и Umwelt. Новые музыкальные эксперименты представит Shadowax, также в эту ночь на Арсенальной набережной выступят Ivan Logos, Prcdrl, Yuka, Lena Popova, Slava Finist и другие друзья m_division.

09/02 Popoff Kitchen x ХВ

В Петербурге, наконец, пройдет полноценный ивент от Popoff Kitchen — главной и самой качественной гей-вечеринки Москвы (и России). Организаторы выбрали местом проведения территорию «Порта Севкабель», а точнее не так давно открывшийся тут клуб «ХВ». В лайнапе заявлены всеми любимый петербуржец Кирилл Шаповалов, а также Ксения Спахова, из Тель-Авива приезжают Daniel Shamota и KOK SCHOK TLV. Утренний техно-сет отыграет резидент Popoff Kitchen — Raumtester.

Квир-вечеринка Popoff Kitchen появилась в Москве два года назад и за это время успела стать важным событием в столичной ночной жизни, выйдя за пределы ЛГБТ-сообщества. Организаторы пропагандируют идею открытости и адаптируют атмосферу берлинских квир-тусовок в российских реалиях.