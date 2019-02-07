Где тусоваться в Петербурге? 5 главных вечеринок выходных
08/02 Клуб
В пятницу в «Клубе» на Боровой вечеринка «Кислоты», на которой с лайвом выступит композиторша из Дании SØS Gunver Ryberg. Будут работать два танцпола, в лайнапе — Exponent, Hippius, Onok, а также German и Jealousy.
- Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.
08/02 Stackenschneider
Гостем вечеринки «Tochka Sborki» станет франкфуртский диджей Philip Berg — соратник Владимира Ивковича и Фуонг Дана по деконструкции гоа-транса, участник фестивалей Dekmantel Selectors и Digital Tsunami Сamp, организатор серии вечеринок Blind Bodies в клубе Robert Johnson. Поддержат гостя Forgotten Disco Star и резиденты саунд-системы «Tochka Sborki».
- Вход: 100₽ по регистрации, 300₽ без.
09/02 m_division
В субботу в клубе Blank пройдет первая вечеринка из серии m_family, посвященной 10-летию промо-группы m_division. В лайнапе с модулярным лайвом английский техно-адепт Ansome, а также французы Zadig и Umwelt. Новые музыкальные эксперименты представит Shadowax, также в эту ночь на Арсенальной набережной выступят Ivan Logos, Prcdrl, Yuka, Lena Popova, Slava Finist и другие друзья m_division.
- Вход: от 1200₽ за билет.
09/02 Popoff Kitchen x ХВ
В Петербурге, наконец, пройдет полноценный ивент от Popoff Kitchen — главной и самой качественной гей-вечеринки Москвы (и России). Организаторы выбрали местом проведения территорию «Порта Севкабель», а точнее не так давно открывшийся тут клуб «ХВ». В лайнапе заявлены всеми любимый петербуржец Кирилл Шаповалов, а также Ксения Спахова, из Тель-Авива приезжают Daniel Shamota и KOK SCHOK TLV. Утренний техно-сет отыграет резидент Popoff Kitchen — Raumtester.
Квир-вечеринка Popoff Kitchen появилась в Москве два года назад и за это время успела стать важным событием в столичной ночной жизни, выйдя за пределы ЛГБТ-сообщества. Организаторы пропагандируют идею открытости и адаптируют атмосферу берлинских квир-тусовок в российских реалиях.
- Вход: 700₽.
09/02 Танцплощадка
В субботу в «Танцплощадке» сначала выступит Kedr Livanskiy (Яна Кедрина), которая сыграет треки из своего дебютного альбомом «Ариадна» и представит несколько композиций с новой пластинки. А сразу после концерта Кедриной начнется ночная вечеринка — на протяжении семи часов будет ставить пластинки диджей Тимофей.
- Вход: 500₽ с концертом Kedr Livanskiy, 200₽ без.
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