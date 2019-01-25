18+

Где тусоваться в Петербурге? 5 главных вечеринок выходных

 

25/01 Kuznya

В эту пятницу в «Кузне» молодой дуэт берлинских диджеев и промоутеров PEAK & SWIFT, главное дело рук которых — культовый клуб Salon Zur wilden Renate («Салон дикой Ренаты»). Компанию немцам составят Кирилл Сергеев (Kito Jempere), Сергей Блохин и Кирилл Шаповалов.

  • Вход: свободный

 

25/01 Stackenschneider

25 января традиционная пятничная вечеринка No Mérci принимает в гости артистов лейблов Maturre, Discos Capablanca и I'm a Cliché – московский дуэт Olta Karawane, за которым скрываются Жора Веремьев и Коля Радченко. Также в эту ночь в «Штакеншнайдере» сеты Павла Юковского, Саши Errortica и Паши Захарова. 

  • Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.

 

25/01 Танцплощадка

В пятницу в Танцплощадке гостевая вечеринка ROOTS UNITED с беспроигрышным лайнапом. Всю ночь тут играют резиденты объединения  Shutta, Hoopa и Eostra. 

  • Вход: 200₽.

 

25/01 Mosaique

Очередная вечеринка от формации АННОУ, на которой отыграют популярный музыкальный продюсер из Нижнего Новгорода Low Tape, а также куратор лейбла VOLNA - DJ No Regular Meat. Их поддержат сетами друзья и резиденты АННОУ - Raw Takes, Brzhezovsky, Deadmoon, RLGN и Timbol. 

  • Вход: 300₽, 100₽ при регистрации.

 

26/01 Клуб

В субботу на Боровой «Ржавчина» с жестким лайвом американского музыканта Container. Из Москвы приедет Sariim, идеолог вечеринок JOY, также в лайнапе хорошо известные посетителям «Клуба» Jan Fietser, German, Vetrov и Chronic Preview.

  • Вход: 500₽.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также