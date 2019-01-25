Где тусоваться в Петербурге? 5 главных вечеринок выходных
25/01 Kuznya
В эту пятницу в «Кузне» молодой дуэт берлинских диджеев и промоутеров PEAK & SWIFT, главное дело рук которых — культовый клуб Salon Zur wilden Renate («Салон дикой Ренаты»). Компанию немцам составят Кирилл Сергеев (Kito Jempere), Сергей Блохин и Кирилл Шаповалов.
- Вход: свободный
25/01 Stackenschneider
25 января традиционная пятничная вечеринка No Mérci принимает в гости артистов лейблов Maturre, Discos Capablanca и I'm a Cliché – московский дуэт Olta Karawane, за которым скрываются Жора Веремьев и Коля Радченко. Также в эту ночь в «Штакеншнайдере» сеты Павла Юковского, Саши Errortica и Паши Захарова.
- Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.
25/01 Танцплощадка
В пятницу в Танцплощадке гостевая вечеринка ROOTS UNITED с беспроигрышным лайнапом. Всю ночь тут играют резиденты объединения Shutta, Hoopa и Eostra.
- Вход: 200₽.
25/01 Mosaique
Очередная вечеринка от формации АННОУ, на которой отыграют популярный музыкальный продюсер из Нижнего Новгорода Low Tape, а также куратор лейбла VOLNA - DJ No Regular Meat. Их поддержат сетами друзья и резиденты АННОУ - Raw Takes, Brzhezovsky, Deadmoon, RLGN и Timbol.
- Вход: 300₽, 100₽ при регистрации.
26/01 Клуб
В субботу на Боровой «Ржавчина» с жестким лайвом американского музыканта Container. Из Москвы приедет Sariim, идеолог вечеринок JOY, также в лайнапе хорошо известные посетителям «Клуба» Jan Fietser, German, Vetrov и Chronic Preview.
- Вход: 500₽.
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