Где тусоваться в Петербурге? 5 главных вечеринок выходных

25/01 Kuznya В эту пятницу в «Кузне» молодой дуэт берлинских диджеев и промоутеров PEAK & SWIFT, главное дело рук которых — культовый клуб Salon Zur wilden Renate («Салон дикой Ренаты»). Компанию немцам составят Кирилл Сергеев (Kito Jempere), Сергей Блохин и Кирилл Шаповалов. Вход: свободный

25/01 Stackenschneider 25 января традиционная пятничная вечеринка No Mérci принимает в гости артистов лейблов Maturre, Discos Capablanca и I'm a Cliché – московский дуэт Olta Karawane, за которым скрываются Жора Веремьев и Коля Радченко. Также в эту ночь в «Штакеншнайдере» сеты Павла Юковского, Саши Errortica и Паши Захарова. Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.

25/01 Танцплощадка В пятницу в Танцплощадке гостевая вечеринка ROOTS UNITED с беспроигрышным лайнапом. Всю ночь тут играют резиденты объединения Shutta, Hoopa и Eostra. Вход: 200₽.

25/01 Mosaique Очередная вечеринка от формации АННОУ, на которой отыграют популярный музыкальный продюсер из Нижнего Новгорода Low Tape, а также куратор лейбла VOLNA - DJ No Regular Meat. Их поддержат сетами друзья и резиденты АННОУ - Raw Takes, Brzhezovsky, Deadmoon, RLGN и Timbol. Вход: 300₽, 100₽ при регистрации.