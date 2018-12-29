Где танцевать в Петербурге? 5 главных новогодних вечеринок

КПД ( «Севкабель Порт») Весь 2018-й год в КПД наведывались музыканты AUFNAHME + WIEDERGABE, а новогоднюю ночь в стиле total black тут отметят масштабным шоукейсом этого знакового немецкого лейбла. В лайнапе выступление электронного дуэта Konkurs с индастриалом, техно, EBM и пост-панком, а также Melania и Templər. Локальная поддержка от Regulaar, Kyk и Peter Tekstil. Вход: 1500₽.

m_division x Blank Команда m_division по случаю Нового года организует масштабную двухдневную вечеринку в клубе Blank на Арсенальной набережной. В программе лайв от немецкого продюсера, скрывающегося за псевдонимом Vril, и диджей-сет от французского артиста TC80, главы лейбла Sequalog и автора пластинок от Cabaret Recordings. К хедлайнерам присоединится внушительный список резидентов и друзей Blank и m_divison из Берлина, Петербурга, Москвы и Ижевска, в том числе PRCDRL, Unbalancе, Module Werk, Ivan Logos, Zaletny и Exponent. Вход: 1200₽ по билетам, на входе дороже.

Клуб Сюда приедет с лайвом и диджей-сетом шведский музыкант Varg, босс уже ставшего культовым лейбла Northern Electronics. Желающие отметить Новый год в «Клубе» могут отправиться туда еще до полуночи, а растянется все по традиции возможно и на сутки. Точного лайн-апа пока не называют, но явно в нем будет множество знакомых завсегдатаям Боровой имен. Вход: 1000₽.

Mosaique На новогоднюю вечеринку «The Bells» в Mosaique приезжают два французских музыканта: Cosmo Vitelli, снователь лейбла I'm A Cliché, где выпускали музыку Red Axes и Moscoman, а также молодой музыкант из Бордо Jann, ометившийся классными пластинкамина Pinkman и Land Of Dance Records. Кроме них на большом танцполе в эту ночь Moralez, куратор клуба Mosaique, Nastya Zimens, Boseg, Zakharov и St.Theodore. На малом танцполе задавать новогоднее настроение хаусом, диско и итало будут Juravlove, Youkovskiy, Feodor AllRight, Letko и Brzhezovsky. Вход: 500₽ по билетам, на входе дороже.