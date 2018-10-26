Где танцевать в Петербурге: 5 главных вечеринок Хэллоуина

20/10 «Клуб»

JOY

Команда JOY (одни из создателей культовой «Рабицы») сейчас делает самые ожидаемые ночные события в Москве. Впервые они решили выбраться за ее пределы и организовать «классическое ритуальное действо Храма Радости» на территории клуба «Клуб». Посмотреть, что из этого выйдет, дико интересно: для каждого ивента JOY создает впечатляющие декорации и оформляет пространство совершенно мистическим образом. Танцпола будет два — Mystique и Dominant. На первом отыграют колумбиец Retrograde Youth, американец Nick Klein, а также Prisheletz, Regulaar и Humanoid Lubovnik. На втором — Sariim (главный идейный вдохновитель JOY ) и Okkultative, а также Andreevka, Adil и Torn.

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