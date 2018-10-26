Где танцевать в Петербурге: 5 главных вечеринок Хэллоуина
Планы на эти выходные — объять необъятное: потому что на открытии сезона от Roots United в клубе Blank отыграют Ivan Smagghe и Ernestas Sadau, в Mosaique пройдет вечеринка культового лейбла Mannequin Records с куратором Alessandro Adriani, а в клубе «Клуб» – первый выездной шоукейс команды JOY.
19/10 Stackenschneider
No Mérci
Перед насыщенной субботой имеет смысл заглянуть на вечеринку Паши Юковского в клубе Stackenschneider. На этот раз в гости приезжает московский диджей Гриша Нелюбин, он же участник столичного союза Odopt с релизами на Born Free и Discos Capablanca. На основном танцполе его поддержат Sector Four и Zakharov, а закрывать террасу (да, это последние выходные летнего варианта Stackenschneider) будут Errortica и сам Юковский, который отыграет б2б с Денисом Рябовым из «Искренней музыки».
Вход:
- 200₽, бесплатно при регистрации в Facebook
20/10 Mosaique
В Mosaique выступит Alessandro Adriani — куратор культового немецкого лейбла Mannequin Records, который в этом году отмечает свое десятилетие. Вместе с ним на большом танцполе отыграет английский музыкант Black Merlin. Компанию им составят куратор клуба Mosaique Александр Moralez, а также петербургский музыкант Алексей Борк, скрывающийся за псевдонимом Rudiment и Паша Захаров, который откроет ночь специальным warm up-сетом. На привычном контрасте с темным и холодным звучанием основного танцпола будет работать малый с диско и хаусом. Там отыграют минский диджей Craft, основатель отечественного лейбла Godzilla Kebab - Sames и Stiv Modest из Ижевска.
Вход:
- 300₽ при наличии записи в список-RSVP
20/10 Blank
Roots United Night X Blank
Локацией для своей первой в новом сезоне масштабной вечеринки команда Roots United выбрала клуб Blank, расположенный в здании бывшего завода «Арсенал». Хедлайнера сразу три: во-первых, легендарный француз Ivan Smagghe, не растанцеваться под эклектичные сеты которого просто невозможно. Во-вторых, Borusiade — румынка, ныне проживающая в Берлине и играющая отнюдь не румынское техно, а скорее тяжелый EBM. В-третьих, уже хорошо известный петербургским тусовщикам литовец Ernestas Sadau, владелец платформы Digital Tsunami и организатор фестиваля DT Camp. Помимо зарубежных хедлайнеров выступят резиденты Roots United — El и Shutta.
Вход:
- последние билеты по 700₽, на входе стоимость выше
20/10 «Клуб»
JOY
Команда JOY (одни из создателей культовой «Рабицы») сейчас делает самые ожидаемые ночные события в Москве. Впервые они решили выбраться за ее пределы и организовать «классическое ритуальное действо Храма Радости» на территории клуба «Клуб». Посмотреть, что из этого выйдет, дико интересно: для каждого ивента JOY создает впечатляющие декорации и оформляет пространство совершенно мистическим образом. Танцпола будет два — Mystique и Dominant. На первом отыграют колумбиец Retrograde Youth, американец Nick Klein, а также Prisheletz, Regulaar и Humanoid Lubovnik. На втором — Sariim (главный идейный вдохновитель JOY ) и Okkultative, а также Andreevka, Adil и Torn.
Вход:
- 500₽ по регистрации, 700₽ без
20/10 Kuznya
Blitz Kidz party: a tribute to David Bowie
В день открытия выставки «David Bowie. Rock’n’roll with me» в Kuznya House пройдёт вечеринка с участием музыканта Расти Игана. Расти Иган — бывший барабанщик британской нью-вейв группы Rich Kids и центральная фигура лондонской ночной жизни 80-х, диджей культового клуба Blitz. Вместе с Расти Иганом выступят музыкальный критик и коллекционер, организатор единственного в России концерта Дэвида Боуи Артемий Троицкий, а также переводчик, редактор книги о Дэвиде Боуи Митя Симановский и арт-директор Kuznya House диджей Kito Jempere.
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